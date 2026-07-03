Топ-игроки парного разряда отреагировали на предложенные ATP изменения, которые могут вступить в силу в 2028 году.

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Ранее сообщалось, что ATP рассматривает сокращение сеток парных турниров вдвое: с 32 пар до 16 на «Мастерсах» и с 16 до 8 пар на турнирах ATP 500 и 250. Также обсуждается уменьшение доли призовых, выделяемых на парный разряд.