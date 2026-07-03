Топ-игроки парного разряда выступили против планов ATP по реформе тура в 2028 году
Топ-игроки парного разряда отреагировали на предложенные ATP изменения, которые могут вступить в силу в 2028 году.
Ранее сообщалось, что ATP рассматривает сокращение сеток парных турниров вдвое: с 32 пар до 16 на «Мастерсах» и с 16 до 8 пар на турнирах ATP 500 и 250. Также обсуждается уменьшение доли призовых, выделяемых на парный разряд.
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«План предусматривает сокращение сеток в парном разряде, концентрацию большей части призовых среди меньшего числа игроков и уменьшение возможностей для остальных зарабатывать и участвовать в соревнованиях. Все это происходит при очень ограниченной прозрачности и почти полном отсутствии коммуникации с игроками, чьи карьеры будут затронуты сильнее всего. Мы считаем, что это неправильный подход и неверное направление для нашего спорта. Мы все профессиональные теннисисты, и некоторые из нас добились наибольших успехов именно в паре. Парный теннис всегда был неотъемлемой частью спорта – он представлен на турнирах «Большого шлема», Олимпийских играх и Кубке Дэвиса. Это часть идентичности нашего спорта. Последствия этих предложений выходят далеко за пределы ATP-тура. Они затрагивают тренеров, физиотерапевтов, специалистов по подготовке, национальные федерации, клубы по всему миру и новое поколение игроков, которые мечтают стать профессионалами. В момент, когда теннис находится на пике популярности, мы должны укреплять все части нашего спорта, а не сокращать возможности внутри него. Мы призываем ATP отозвать эти предложения и начать содержательный и конструктивный диалог с игроками, чтобы сделать теннис еще лучше», – написали игроки в своем заявлении.
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