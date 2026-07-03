Морозова о непредсказуемости WTA-тура: «Сейчас практически любой может выиграть матч первого круга, особенно на траве»
Финалистка «Уимблдона» и «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова высказалась о непредсказуемости женского тенниса.
– Почему сейчас в женской сетке так мало игроков, которые играют в стиле серв-энд-воллей? С чем это связано?
– Все дело в приеме подачи. Прием сейчас просто невероятный. Две руки, которые, по сути, Крис Эверт подарила современному теннису... Конечно, меня удивляет, что подача летит под 200 км/ч, а ее спокойно принимают даже на траве.
Действительно, на второй неделе «Уимблдона» появляются не самые хорошие отскоки. Но раньше эти отскоки были по центру корта, а сейчас – только на задней линии, потому что игроки находятся именно там.
Другое дело, если посмотреть на игроков сейчас... В мое время, если ты входил в топ-10 мира, первые два-три круга обычно проходил спокойно. Сейчас такого уже не происходит.
Я посмотрела: Андрееску играла в квалификации [«Уимблдона»], а ведь она выигрывала US Open. Посмотришь на результаты – Бадоса вообще несеяная. Это люди, которые занимали очень высокие позиции. Сейчас практически любой может выиграть матч первого круга, особенно на траве, – сказала Морозова в интервью Анне Чакветадзе на канале First & Red.
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