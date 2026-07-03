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Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала Уимблдона-2026, уверенно обыграв Жоао Фонсеку

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132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге он обыграл представителя Бразилии Жоао Фонсеку (27-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Сафиуллин вышел в 1/8 финала Уимблдона
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Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Сафиуллин один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фонсеки четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

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За выход в четвертьфинал соревнований Роман Сафиуллин поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

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