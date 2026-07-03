Роман Сафиуллин расплакался в интервью на корте после выхода в 1/8 финала Уимблдона
Сегодня, 3 июля, 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин в третьем круге Уимблдона-2026 обыграл представителя Бразилии Жоао Фонсеку (27-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3, 6:3. После победы в интервью на корте россиянин не смог сдержать слёз, а зрители на трибунах поддержали его аплодисментами.
«После Открытого чемпионата США мне пришлось остановиться, чтобы лечить травму. Это было очень тяжёлое время. Даже полгода назад я не знал, смогу ли вернуться. Я не знал. Очень рад быть снова здесь», — сказал Сафиуллин в интервью на корте.
За выход в четвертьфинал соревнований Роман Сафиуллин поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Артур Риндеркнеш (Франция).
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