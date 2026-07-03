Калинская не прошла в четвертый круг Уимблдона

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026. В третьем круге соревнований она проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (11-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10).

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Калинская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Бенчич шесть эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В четвёртом круге соревнований Бенчич сыграет с победительницей матча Клэр Лю (США) — Кори Гауфф (США).