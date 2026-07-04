Хачанов не смог выйти в четвертый круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Коболли в матче третьего круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 в пользу Коболли (9-й номер посева). Хачанов был посеян на турнире под 19-м номером. В четвертом круге итальянец сыграет против австралийца Алекса де Минаура (5).

Хачанову 30 лет, он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Коболли 24 года, он располагается на 10-й позиции мирового рейтинга. Итальянец выиграл три титула ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2026 году.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.