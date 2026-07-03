Александрова не прошла в четвертый круг Уимблдона

Александрова не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв 16-й ракетке мира
19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова не сумела выйти в четвёртый круг Уимблдона, проиграв 16-й ракетке мира американской теннисистке Иве Йович. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Александрова сделала шесть эйсов и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом 4 брейк-пойнта из 18. Её соперница Йович два раза подала навылет, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.
В матче четвёртого круга Ива Йович сыграет с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
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