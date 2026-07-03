Джокович повторил рекорд Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович повторил рекорд Уимблдона по количеству выигранных матчей, который до этого единолично принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, завершившему карьеру.

Данное достижение покорилось Джоковичу благодаря победе в третьем круге над французом Артуром Риндеркнешем со счетом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Она стала для него 105-й на турнире. Серб может стать абсолютным рекордсменом после победы над россиянином Романом Сафиуллиным, с которым сыграет на следующей стадии соревнования.

На счету Джоковича 407 выигранных матчей на турнирах Большого шлема в одиночном разряде - это рекордный показатель. Серб является лидером по этому показателю на Открытом чемпионате Австралии (104), а также занимает второе место на Открытом чемпионате Франции (103) и на Открытом чемпионате США (95).

Джоковичу 39 лет, он занимает 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб выиграл 101 турнир под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.