Костюк вышла во вторую неделю на втором «Большом шлеме» подряд

Марта Костюк обыграла 26-ю ракетку мира Эмму Наварро в третьем круге «Уимблдона» со счетом 6:2, 4:6, 6:1. Она одержала первую победу над американкой, их баланс в личке стал 1:4.

© Пресс-служба Уимблдона

Ранее украинка играла в 1/8 финала на всех «Больших шлемах», кроме этого. Ее лучшим результатом на «Уимблдоне» был третий круг (2023, 2024). На «Ролан Гаррос» в этом году она дошла до полуфинала.

До начала этого турнира ее баланс на траве за последние два сезона был 0:3, причем два из этих поражений пришлись на встречи с Наварро.

За выход в четвертьфинал «Уимблдона» Костюк поборется с Дарьей Снигур или Эшлин Крюгер.