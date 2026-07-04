Елена Рыбакина сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона-2026, проиграв представительнице Бельгии Элисе Мертенс (27-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 1:6. На корте теннисистки провели 1 час 27 минут.

© Соцсети

Во время матча Рыбакина два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Мертенс смогла сделать три эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Мертенс встретится в четвёртом круге с чешкой Мари Боузковой, занимающей 22-ю строчку рейтинга.

Елена Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.