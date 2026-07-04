Действующая чемпионка Уимблдона Свёнтек вылетела с турнира в третьем круге

Победительница Уимблдона прошлого года польская теннисистка Ига Свёнтек проиграла представительнице Филиппин Александре Эале в матче третьего круга текущего турнира. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Эалы, посеянной на турнире под 29-м номером. Свёнтек получила 3-й номер посева.

Свёнтек 25 лет, она занимает 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки 25 титулов под эгидой организации в одиночном разряде. Польская теннисистка шесть раз побеждала на турнирах Большого шлема: четыре титула она завоевала на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023, 2024) и по одному - на Открытом чемпионате США (2022) и Уимблдоне (2025). Свёнтек является бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Эале 21 год, она располагается на 32-й строчке в мировом рейтинге. Спортсменка не выигрывала соревнований под эгидой WTA и ранее ни разу не доходила до четвертого круга турниров Большого шлема.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов.