Серена Уильямс снялась с парного турнира на Уимблдоне, где должна была сыграть с Винус
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс снялась с парного турнира на Уимблдоне, где она должна была выступить вместе с сестрой Винус Уильямс из-за травмы колена.
«Мне очень тяжело сниматься с парного турнира. Возвращение на корт стало для меня настоящим подарком, а возможность еще раз сыграть бок о бок с Винус значила для меня больше всего на свете. Я сделала все, что могла, чтобы подготовиться, но, к сожалению, мое колено просто не готово к соревнованиям. Я особенно благодарна директору турнира Джейми Бейкеру и всей команде турнира за то, что они предоставили мне все возможности сыграть здесь. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку и за то, что сделали это возвращение таким значимым… Все, что я могу сказать, — следите за новостями в ближайшем к вам городе… На фотографии с шприцами видна жидкость, которую слили из моего колена после матча в одиночном разряде… Ужас! Хорошая новость в том, что у меня больше не должно быть такого сильного отека или скопления жидкости в колене. Плохая новость в том, что, как бы я ни старалась, мне просто не удалось подготовить колено к парному матчу», – написала Уильямс у своих социальных сетях.
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