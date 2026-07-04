Синнер оценил решение родителей, отказавшихся от Королевской ложи «Уимблдона»

Янник Синнер рассказал, что его родители отказались от приглашения в Королевскую ложу «Уимблдона» – на первый матч итальянца в статусе действующего чемпиона.

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«Я хорошо знаю своих родителей. Конечно, я их спросил, но это было бесполезно. Они отказались, и меня это совсем не удивило. Особенно мама – она совершенно не любит находиться перед камерами. То же самое касается и папы. Я ожидал услышать твердое «нет» и именно его услышал. Мы эту тему почти не обсуждали. У них есть свои дела, и я прекрасно их понимаю», – сказал Синнер.

При этом родители итальянца все же приехали на «Уимблдон». В прошлом году они сидели в боксе сына, когда он обыграл Карлоса Алькараса и впервые взял титул. Однако приглашение в Королевскую ложу они не приняли – в отличие от родителей Иги Швентек.