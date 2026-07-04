Зверев 25-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема»
Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Уимблдона».
В третьем круге он обыграл Маркоса Гирона – 6:2, 7:6(4), 6:4. Пока немец отдал лишь один сет на турнире – в матче первого круга против Александра Блокса.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Зверев 25-й раз в карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема», в Лондоне – четвертый.
Теперь Зверев поборется с Иржи Лехечкой или Хауме Муньяром.
Спортс: главные новости
Ренар покинул пост тренера сборной Туниса. Он возглавил команду 16 июня и провел 2 матча на ЧМ-2026
Возинья о разговоре с Месси после матча ЧМ: «Он обнял меня и сказал: «Ты великолепен. Твой народ должен гордиться тобой». Я ответил: «Спасибо, Лео. Ты лучший»
Канада – Марокко. 0:1 – Унаи забил с паса Хакими. Онлайн-трансляция