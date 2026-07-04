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Зверев 25-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема»

Sports.ru

Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Уимблдона».

Зверев 25-й раз вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема»
© Sports.ru

В третьем круге он обыграл Маркоса Гирона – 6:2, 7:6(4), 6:4. Пока немец отдал лишь один сет на турнире – в матче первого круга против Александра Блокса.

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Зверев 25-й раз в карьере вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема», в Лондоне – четвертый.

Теперь Зверев поборется с Иржи Лехечкой или Хауме Муньяром.

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