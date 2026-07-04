Фери впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-100
114-я ракетка мира Артур Фери обыграл №37 Зизу Бергса в третьем круге «Уимблдона» – 2:6, 7:5, 2:6, 7:6(3), 7:6(10-5).
Фери уступал 1:4 и в четвертом, и в пятом сете.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
23-летний британец впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». За счет этого результата он дебютирует в топ-100.
Следующим соперником Фери станет Григор Димитров или Маттео Берреттини.
Спортс: главные новости
Мбаппе, Олисе, Дембеле, Касерес, Альмирон, Энсисо – в стартовых составах Франции и Парагвая на матч 1/8 финала ЧМ
Симон о Роналду: «Он уже не тот, что раньше, но все равно очень опасен. Нужно быть готовыми ко всему и не подпускать его к штрафной»
Унаи с дублем признан лучшим игроком матча Марокко и Канады в 1/8 финала ЧМ