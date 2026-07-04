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Фери впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-100

Sports.ru

114-я ракетка мира Артур Фери обыграл №37 Зизу Бергса в третьем круге «Уимблдона» – 2:6, 7:5, 2:6, 7:6(3), 7:6(10-5).

Фери впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема» и дебютирует в топ-100
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Фери уступал 1:4 и в четвертом, и в пятом сете.

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23-летний британец впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». За счет этого результата он дебютирует в топ-100.

Следующим соперником Фери станет Григор Димитров или Маттео Берреттини.

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