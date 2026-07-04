Дуэт Веры Звонарёвой и Альбано Оливетти не сумел выйти во второй круг Уимблдона в миксте

Дуэт россиянки Веры Звонарёвой и француза Альбано Оливетти не сумел выйти во второй круг Уимблдона в миксте. В стартовом матче турнира они проиграли Марсело Аревало (Сальвадор) и Елене Остапенко (Латвия) со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:10).

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Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Пара Оливетти/Звонарёва 13 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Их соперники Аревало/Остапенко сделали 12 эйсов, восемь двойных ошибок, сумев реализовать 3 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Уимблдона в миксте Вера Звонарёва встретится с Андресом Мольтени (Аргентина) и Дарией Юрак (Хорватия).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.