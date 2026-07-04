Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об уровне тенниса, который демонстрирует теннисисты на Уимблдоне-2026. Елена потерпела поражение в третьем круге турнира, уступив бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:7 (4:7), 1:6.

– Здесь уже много сенсаций было – Эала, Сафиуллин и так далее. Как считаете, это показатель того, насколько равный и высокий уровень спортсменов?

– На самом деле, не знаю, потому что я не следила за другими результатами. Мне тяжело судить, но я бы сказала, что уровень не стал выше, чем был раньше, – сказала Рыбакина на пресс-конференции после поражения в третьем круге Уимблдона.

Ранее предстаивтельница Филиппин Александра Эала смогла выйти в четвёртый круг турнира, обыграв действующую чемпионку соревнований польку Игу Швёнтек, а россиянин Роман Сафиуллин пробился в 1/8 финала, выйдя в основную сетку из квалификации и обыграв по ходу соревнований Андрея Рублёва (13-й номер рейтинга), нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа (54-я ракетка мира) и бразильца Жоао Фонсеку, занимающего 27-е место в рейтинге АТР.