Каролина Мухова вышла в 1/4 финала Уимблдона, обыграв Барбору Крейчикову

Девятая ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) пробилась в четвертьфинал Уимблдона 2026 года, переиграв 38-ю ракетку мира Барбору Крейчикову (Чехия). Встреча закончилась со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Мухова сделала девять эйсов и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом 3 брейк-пойнта из 10. Крейчикова четыре раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. А также Барбора сумела воспользоваться двумя брейк-пойнтами из шести.

В матче четвертьфинала Каролина Мухова встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.