«В этом году я всё запорола». Соболенко — о поражении в четвёртом круге Уимблдона

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие эмоции испытывает после поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026. Соболенко проиграла японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

– Мне интересно, какие эмоции вы испытываете сейчас, когда этот матч и турнир для вас завершены? – Никаких эмоций (смеётся). Я просто знаю, что сейчас умею гораздо лучше держать себя в руках, чем в прошлом году. Так что, ребята, если вы ждали чего-то очень весёлого, этого не будет (смеётся).

Наверное, сегодня будут только короткие ответы. В этом году я всё запорола. В следующем постараюсь выступить немного лучше, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.