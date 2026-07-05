Джокович 66-й раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Восьмая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Уимблдона».

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Он обыграл Романа Сафиуллина – 7:6(6), 6:3, 3:6, 6:3. В первой партии серб отыграл сетбол при счете 2:5.

Джокович 66-й раз сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Он побил рекорд по числу четвертьфиналов, который тоже принадлежал ему.

Серб – семикратный чемпион «Уимблдона», баланс его побед и поражений в 1/4 финала – 13:2. На этой стадии Джокович не проигрывал с 2017-го – сейчас у него серия побед из семи матчей.

Дальше Джокович сыграет сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина или Феликсом Оже-Альяссимом.