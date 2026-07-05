Арина Соболенко проиграла тай-брейк на ТБШ впервые с «Ролан Гаррос» 2023 года
Первая ракетка мира Арина Соболенко прервала самую длинную победную серию на тай-брейках на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре, включая мужчин (21 подряд).
Сегодня, в матче с японкой Наоми Осакой Арина проиграла свой первый тай-брейк на ТБШ с Открытого чемпионата Франции 2023 года. Тогда Соболенко проиграла чешке Каролине Муховой в полуфинале турнира со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.
Сегодняшняя встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Наоми Осаки.
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша), обыгравшая в прошлогоднем финале Аманду Анисимову (США) со счётом 6:0, 6:0.
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