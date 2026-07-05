Наоми Осака обратилась к команде после победы над Ариной Соболенко
14-я ракетка мира Наоми Осака (Япония) поблагодарила команду после победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвёртом круге Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).
— Что изменилось? Почему на траве вы вдруг стали показывать такой теннис?
– Спасибо большому поляку! Привет Томашу [Викторовски, тренеру] (смеется).
И вообще всей своей команде. Это лучшая команда на свете. Мне очень весело с этими людьми, я постоянно чему-то учусь. Очень благодарна, что мы проходим этот путь вместе.
Перед этим матчем я три раза подряд проиграла Арине, и, честно говоря, это было отстойно, – сказала Осака в интервью на корте.
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