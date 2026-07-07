Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026.

В 1/4 финала действующий чемпион турнира Синнер (1) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа.

За выход в финал Уимблдона Синнер сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7).