Хуркач снялся с «Уимблдона»

Хуркач объяснил, почему не доиграл матч против Штруффа на «Уимблдоне».

Хуберт Хуркач объяснил, почему не доиграл матч 1/8 финала «Уимблдона» против Яна-Леннарда Штруффа.

Поляк снялся при счете 6:3, 7:6(5), 6:7(2), 5:7, 2:4.

«Очень обидно, что все закончилось именно так. К сожалению, ничего не поделаешь. В третьем сете при счете 5:5 я почувствовал боль в спине, а в четвертом появились проблемы с мышцей живота с правой стороны. Все произошло после одного движения. Я пытался бороться до конца, но продолжать матч было невозможно. Это действительно было невозможно. Просто невозможно. Раньше ничего подобного не было – все случилось прямо во время матча. Скорее всего, проблема в мышце, но точный диагноз пока неизвестен. Сейчас пройду обследование, после которого станет понятнее, что произошло. Мы постоянно работаем и стараемся показывать свой максимум. Думаю, я играл очень хорошо. Просто в этот день все сложилось не в мою пользу», – сказал Хуркач на пресс-конференции.

Для поляка это уже второй подряд «Уимблдон», на котором он досрочно завершил выступление из-за травмы. В 2024-м он снялся во втором круге в матче с Артуром Фисом из-за травмы колена, а прошлогодний турнир пропустил из-за проблем со спиной.