Димитров проиграл 114-й ракетке мира в 1/8 финала Уимблдона

Димитров на чемпионском тай-брейке проиграл 114-й ракетке мира в 1/8 финала Уимблдона
146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче четвёртого круга британцу Артуру Фери (114-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (6:7).
Теннисисты провели на корте 3 часа 58 минут. За время поединка Димитров выполнил 19 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Артур Фери сделал в игре семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Артур Фери поспорит с итальянцем Флавио Коболли.
«Мы вышли на поле со страхом перед норвежцами. Уважение к сопернику необходимо, но Бразилия не может мириться с тем, что над ней так доминируют». Ривалдо о вылете с ЧМ
У Роналду 17 ударов на этом ЧМ и ни одного голевого момента для партнеров – ни у кого не было больше за один турнир
Роналду дважды пробил в створ ворот Испании в 1-м тайме. Больше никто из португальцев не наносил точных ударов