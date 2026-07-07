Медведева назвали разочарованием

Чесноков — об Уимблдоне: для меня главным разочарованием стал Даниил Медведев
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, что российский теннисист Даниил Медведев стал для него главным разочарованием на Уимблдоне 2026 года.
«Для меня главным разочарованием стал Даниил Медведев. Всё-таки он игрок топ-10, а его соперник был явно ниже уровнем. Мне кажется, что в матче с Медведевым он ничего сверхъестественного не показал. Я не знаю, как можно было проиграть два сета подряд, ведя со счётом 5:2», – приводит слова Чеснокова ТАСС.
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Ранее девятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в третьем круге со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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