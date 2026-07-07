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Чесноков — об Уимблдоне: для меня главным разочарованием стал Даниил Медведев

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, что российский теннисист Даниил Медведев стал для него главным разочарованием на Уимблдоне 2026 года.

Медведева назвали разочарованием
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«Для меня главным разочарованием стал Даниил Медведев. Всё-таки он игрок топ-10, а его соперник был явно ниже уровнем. Мне кажется, что в матче с Медведевым он ничего сверхъестественного не показал. Я не знаю, как можно было проиграть два сета подряд, ведя со счётом 5:2», – приводит слова Чеснокова ТАСС.
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Ранее девятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в третьем круге со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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