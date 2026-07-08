Джокович установил рекорд, сыграв 50‑й пятисетовый матч за карьеру

Экс‑первая ракетка мира Новак Джокович стал единоличным рекордсменом по числу пятисетовых игр в одиночном разряде турниров Большого шлема, сообщает Opta.

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Четвертьфинальный матч Уимблдона между сербом Джоковичем и канадцем Феликсом Оже‑Аляссимом перешел в пятый сет. Эта игра стала 50‑м одиночным пятисетовым матчем за карьеру 39‑летнего Джоковича. Серб превзошел швейцарца Стэна Вавринку (49).

На третьем месте располагается еще один швейцарец Роджер Федерер (48). Далее идут австралиец Ллейтон Хьюитт и испанец Фернандо Вердаско (по 45).