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Джокович установил рекорд, сыграв 50‑й пятисетовый матч за карьеру

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Экс‑первая ракетка мира Новак Джокович стал единоличным рекордсменом по числу пятисетовых игр в одиночном разряде турниров Большого шлема, сообщает Opta.

Джокович установил рекорд, сыграв 50‑й пятисетовый матч за карьеру
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Четвертьфинальный матч Уимблдона между сербом Джоковичем и канадцем Феликсом Оже‑Аляссимом перешел в пятый сет. Эта игра стала 50‑м одиночным пятисетовым матчем за карьеру 39‑летнего Джоковича. Серб превзошел швейцарца Стэна Вавринку (49).

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На третьем месте располагается еще один швейцарец Роджер Федерер (48). Далее идут австралиец Ллейтон Хьюитт и испанец Фернандо Вердаско (по 45).

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