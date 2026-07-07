Носкова оценила возможность стать пятой чешкой, выигравшей «Уимблдон»

Носкова о том, что может стать пятой чешкой, выигравшей «Уимблдон»: «Это было бы большим достижением для нашей небольшей страны»
Линда Носкова прокомментировала возможность стать пятой чешкой, выигравшей «Уимблдон», после Яны Новотной, Петры Квитовой, Маркеты Вондроушовой и Барборы Крейчиковой.
«Конечно, эта мысль приходит в голову, но я на ней не зацикливаюсь. Я не хочу быть похожей на них или просто продолжать их историю. Безусловно, это было бы большим достижением для нашей небольшой страны. Но я стараюсь сосредоточиться на себе. Сам факт того, что я далеко прошла на «Шлеме», тем более на «Уимблдоне», уже серьезное достижение, и об этом не стоит забывать».
Также чешка призналась, что очень довольна своей нынешней формой после титула в Берлине и выхода в четвертьфинал «Уимблдона».
«Я отлично чувствую себя вне корта. Получаю удовольствие от всего, что происходит, и наслаждаюсь игрой. Я очень ждала травяной сезон. Мне кажется, именно в прошлом году для меня многое встало на свои места. Очень рада снова играть на «Уимблдоне» и всегда ценю такие моменты. В Берлине у меня был отличный старт, и сейчас я чувствую, что нахожусь в очень хорошем состоянии. Мне совсем не хочется его терять», – сказала Носкова на пресс-конференции.
В четвертьфинале британского «Большого шлема» 12-я ракетка мира сыграет с Элизой Мертенс.
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