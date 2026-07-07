Джокович поспорил с супервайзером из-за решения закрыть крышу в матче с Оже-Альяссимом

Джокович поспорил с супервайзером из-за решения закрыть крышу перед третьим сетом матча с Оже-Альяссимом
Новак Джокович остался недоволен решением организаторов закрыть крышу над Центральным кортом во время четвертьфинала «Уимблдона» против Феликса Оже-Альяссима (7:6(10), 3:6, идет третий сет).
Серб напомнил супервайзеру, что в предыдущем матче крышу начали закрывать только в 20:20 по местному времени, тогда как на этот раз организаторы решили сделать это уже в 19:40.
«В прошлый раз вы не хотели закрывать крышу до 20:20. А теперь хотите сделать это уже в 19:40. Не хотите дождаться 20:30? Сейчас только 19:40. Мы можем спокойно сыграть еще целый сет на открытом корте. Это турнир на открытом воздухе».
Когда супервайзер сослался на матч Янника Синнера, Джокович ответил: «Мне все равно, что происходит в матчах Янника. Я говорю о нашем матче».
После этого серб вновь указал на отсутствие последовательности в действиях организаторов.
«Помните первый круг? Тогда вы начали закрывать крышу примерно в 20:20. А сейчас хотите сделать это уже в 19:40. Где последовательность? Вы так гордитесь своими правилами, но сами их не придерживаетесь. Вы и сами не знаете, что написано в правилах».
Добавим, что Оже-Альяссим также высказался за то, чтобы матч продолжился при открытой крыше.
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