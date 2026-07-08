$76.1386.9

Джокович — о выходе в полуфинал Уимблдона: «Я бы хотел играть 90 минут, как Месси»

Матч ТВ

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович после пятисетового четвертьфинального матча на Уимблдоне заявил, что хотел бы, чтобы теннисные матчи продолжались полтора часа, как и футбольные.

Джокович позавидовал Месси
© Матч ТВ

Во вторник 39‑летний Джокович переиграл канадца Феликса Оже‑Аляссима со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) и пробился в полуфинал Уимблдона‑2026. Встреча продолжалась 5 часов 15 минут.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Сборная Аргентины по футболу в 1/8 финала чемпионата мира‑2026 обыграла команду Египта со счетом 3:2, уступая к 79‑й минуте 0:2. Аргентинский форвард Лионель Месси на 21‑й минуте не реализовал пенальти, но затем оформил гол+пас и был признан лучшим футболистом встречи.

— Невероятно, что Месси уже 39 лет, а он по‑прежнему забивает голы. А вы выигрываете, проведя на корте 5 часов и 15 минут.

— Я бы хотел играть 90 минут, как он. У меня есть лишний день на восстановление, и это хорошо, — сказал Джокович на пресс‑конференции.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости