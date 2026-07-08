Джокович позавидовал Месси

Джокович — о выходе в полуфинал Уимблдона: «Я бы хотел играть 90 минут, как Месси»
Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович после пятисетового четвертьфинального матча на Уимблдоне заявил, что хотел бы, чтобы теннисные матчи продолжались полтора часа, как и футбольные.
Во вторник 39‑летний Джокович переиграл канадца Феликса Оже‑Аляссима со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) и пробился в полуфинал Уимблдона‑2026. Встреча продолжалась 5 часов 15 минут.
Сборная Аргентины по футболу в 1/8 финала чемпионата мира‑2026 обыграла команду Египта со счетом 3:2, уступая к 79‑й минуте 0:2. Аргентинский форвард Лионель Месси на 21‑й минуте не реализовал пенальти, но затем оформил гол+пас и был признан лучшим футболистом встречи.
— Невероятно, что Месси уже 39 лет, а он по‑прежнему забивает голы. А вы выигрываете, проведя на корте 5 часов и 15 минут.
— Я бы хотел играть 90 минут, как он. У меня есть лишний день на восстановление, и это хорошо, — сказал Джокович на пресс‑конференции.
Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
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