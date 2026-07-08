Три россиянки заявились на турнир в Вашингтоне

Шнайдер, Калинская и Самсонова заявились на турнир WTA 500 в Вашингтоне, Винус получила wild card
Стала известна заявка турнира WTA 500 в Вашингтоне, который стартует 27 июля.
В столице США планируют сыграть:
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- Диана Шнайдер (15);
- прошлогодняя финалистка Анна Калинская (20);
- Людмила Самсонова (41);
- Джессика Пегула (4);
- Элина Свитолина (8);
- Марта Костюк (13);
- Наоми Осака (14);
- Ива Йович (16).
Винус Уильямс предоставили wild card.
Полностью список здесь.
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