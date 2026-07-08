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Шнайдер, Калинская и Самсонова заявились на турнир WTA 500 в Вашингтоне, Винус получила wild card

Sports.ru

Стала известна заявка турнира WTA 500 в Вашингтоне, который стартует 27 июля.

Три россиянки заявились на турнир в Вашингтоне
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В столице США планируют сыграть:

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  • Диана Шнайдер (15);
  • прошлогодняя финалистка Анна Калинская (20);
  • Людмила Самсонова (41);
  • Джессика Пегула (4);
  • Элина Свитолина (8);
  • Марта Костюк (13);
  • Наоми Осака (14);
  • Ива Йович (16).

Винус Уильямс предоставили wild card.

Полностью список здесь.

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