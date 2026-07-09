Каролина Мухова вышла в финал Уимблдона, одолев Кори Гауфф

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в финал Уимблдона-2026. В полуфинале она одолела двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» американку Кори Гауфф (седьмая в рейтинге) со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. В её рамках Мухова три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гауфф три эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

За титул Уимблдона-2026 Каролина Мухова поспорит с победительницей мачта Марта Костюк (Украина) — Линда Носкова (Чехия).