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Линда Носкова вышла в финал Уимблдона, в двух сетах обыграв Марту Костюк

Чемпионат.com

12-я ракетка мира, 21-летняя чешская теннисистка Линда Носкова вышла в финал Уимблдона-2026. В полуфинале соревнований она обыграла украинку Марту Костюк (13-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Линда Носкова вышла в финал Уимблдона, в двух сетах обыграв Марту Костюк
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Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Носкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. Костюк выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

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За титул Уимблдона-2026 Линда Носкова поспорит с соотечественницей Каролиной Муховой, которая занимает девятую строчку в рейтинге WTA.

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