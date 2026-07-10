Выяснилось, снимут ли ограничения с Федерации тенниса России

Отстранение Федерации тенниса России (ФТР) от членства в World Tennis (бывшей Международной теннисной федерации, ITF) остается в силе. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе World Tennis.
Ранее исполком МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов и восстановил членство Олимпийского комитета России.
"Отстранение Федерации тенниса России от членства в World Tennis остается в силе", - сказали в пресс-службе организации.
1 марта 2022 года Международная федерация тенниса из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах, а также приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.
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