Любичич поделился ожиданиями от полуфинала между Джоковичем и Синнером

Любичич о полуфинале между Синнером и Джоковичем: «Жду максимально агрессивного Новака»
Иван Любичич поделился ожиданиями от полуфинала «Уимблдона» между Новаком Джоковичем и Янником Синнером.
«Думаю, два дня на восстановление обоим пойдут на пользу. Если Джокович успеет полностью восстановиться, то шансы будут примерно равными. Конечно, если матч снова затянется на пять сетов и превратится в настоящую битву, тогда у Янника может появиться небольшое преимущество. Сейчас Синнер переживает не лучший период, и в этом нет ничего страшного. Мы привыкли к эпохе трех феноменов, которые выиграли больше 20 турниров «Большого шлема», но даже они не показывали свой максимум на каждом турнире. Важно уметь грамотно распределять силы и играть на высочайшем уровне именно тогда, когда это действительно необходимо. Именно это сейчас и делает Янник, и это говорит о его зрелости и понимании ситуации».
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
О тактике Джоковича
«Я ожидаю увидеть очень агрессивного Новака – примерно такого же, каким он был в Австралии. Он постарается сразу взять розыгрыши под свой контроль. Это обусловлено и физическими, и тактическими причинами, потому что он понимает: если отдаст инициативу Яннику, играть станет крайне сложно. Синнер прекрасно двигается по корту и отлично контролирует затяжные розыгрыши. Поэтому я жду максимально агрессивного и предельно сосредоточенного Джоковича», – сказал Любичич в интервью La Gazzetta dello Sport.
Спортс: главные новости
Воробьев о шансах России на ЧМ: «Вышли бы из группы, конечно. Еще бы пройти плей-офф и до финала дойти. Не шучу. А почему нет?»
Генич ответил в комментариях про переход на Okkо: «Надо уходить. ЧМ меня не интересует». Комментатор написал, что откажется от работы на игре Испании с Бельгией
8 человек задержали в Амстердаме после матча Франция – Марокко, в полицейских бросали кирпичи, камни и мебель. Беспорядки также были в Гааге и Роттердаме
Главное сейчас