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72 теннисистки из топ-75 сыграют на тысячнике в Торонто. В заявку также попала Радукану, пропустившая «Уимблдон» из-за стрессового перелома

Sports.ru

Стала известна заявка турнира WTA 1000 в Торонто, который стартует 2 августа.

72 теннисистки из топ-75 сыграют на турнире в Торонто
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На него автоматически заявлены все теннисистки топ-75, включая травмированную Эмму Радукану.

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В заявку не вошли Хейли Баптист, которая перенесла операцию на колене, а также действующая чемпионка Виктория Мбоко (из-за проблем с коленом) и Даяна Ястремская (из-за проблем с плечом).

Бьянка Андрееску и Винус Уильямс получили wild card в основную сетку.

Полностью список здесь и здесь.

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