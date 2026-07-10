72 теннисистки из топ-75 сыграют на турнире в Торонто

Стала известна заявка турнира WTA 1000 в Торонто, который стартует 2 августа.

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На него автоматически заявлены все теннисистки топ-75, включая травмированную Эмму Радукану.

В заявку не вошли Хейли Баптист, которая перенесла операцию на колене, а также действующая чемпионка Виктория Мбоко (из-за проблем с коленом) и Даяна Ястремская (из-за проблем с плечом).

Бьянка Андрееску и Винус Уильямс получили wild card в основную сетку.

Полностью список здесь и здесь.