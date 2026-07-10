Александр Зверев в пятый раз в карьере вышел в финал на ТБШ

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в пятый раз в карьере вышел в финал на турнирах «Большого шлема». В 1/2 финала Уимблдона Зверев был сильнее британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Ранее Зверев выходил в финалы на US Open – 2020, Australian Open – 2025, а также дважды выходил в решающий матч на «Ролан Гаррос»-2024 и в победном для себя 2026 году.

За чемпионский титул Александр зверев поспорит с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.