Зверев пошутил о возможном сопернике по финалу Уимблдона-2026
Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, с кем он предпочёл бы сыграть в финале Уимблдона-2026. В решающем матче турнира Зверев сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем.
– Имеет ли для вас значение, кто будет стоять по другую сторону сетки в воскресенье?
– Надеюсь, это будет юниор. Было бы здорово (смеётся). А если серьёзно, неважно, будет ли это действующий чемпион или Новак Джокович, который выигрывал здесь, кажется, уже 48 раз, — лёгкого матча в любом случае не будет. Но я должен доверять себе и верить, что могу победить. Именно с таким настроем я и выйду на корт, – сказал Зверев в интервью на корте после полуфинального матча турнира.
Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем встречи является итальянский теннисист Янник Синнер.
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