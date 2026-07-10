Зверев стал пятым немцем, вышедшим в финал Уимблдона
Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал пятым немецким теннисистом, вышедшим в финал Уимблдона. Зверев вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.
До Александра Зверева выйти в финал Уимблдона удавалось следующим немецким теннисистам:
Соперник Александра Зверева в финале Уимблдона-2026 определится в матче между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим восьмую строчку рейтинга.
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