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Зверев стал пятым немцем, вышедшим в финал Уимблдона

Чемпионат.comиещё 14

Третья ракетка мира немец Александр Зверев стал пятым немецким теннисистом, вышедшим в финал Уимблдона. Зверев вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв британца Артура Фери со счётом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Зверев стал пятым немцем, вышедшим в финал Уимблдона
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До Александра Зверева выйти в финал Уимблдона удавалось следующим немецким теннисистам:

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Соперник Александра Зверева в финале Уимблдона-2026 определится в матче между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и сербом Новаком Джоковичем, занимающим восьмую строчку рейтинга.

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