Джокович в пятый раз подряд проиграл действующей первой ракетке мира на ТБШ

Сегодня, 10 июня, Джокович проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Тем самым сербский теннисист Новак Джокович (восьмая строчка рейтинга) пятый раз подряд не смог выиграть у действующий на момент турнира первой ракетки мира на турнире «Большого шлема».

До этого Новак Джокович проиграл в финале Australian Open–2026 испанцу Карлосу Алькарасу (6:2, 2:6, 3:6, 5:7), в полуфинале Уимблдона-2025 Яннику Синнеру (3:6, 3:6: 4:6), в полуфинале «Ролан Гаррос»–2025 Яннику Синнеру (4:6, 5:7: 6:7 (3:7)), в финале Уимблдона-2023 Карлосу Алькарасу (6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6).