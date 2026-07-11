Стал известен судья женского финала Уимблдона-2026
Англичанин Роберт Балмфорт будет главным судьёй на женском финале Уимблдона-2026, сообщает спортивный журналист и член Международной ассоциации теннисных журналистов (ITWA) поляк Михал Самульски.
Финал Уимблдона-2026 пройдёт между представительницами Чехии Каролиной Муховой, занимающей девятую строчку рейтинга, и Линдой Носковой (12-я строчка рейтинга).
Роберт Балмфорт является обладателем золотого значка судьи на вышке с 2025 года.
Балмфорт начал судейскую карьеру в 2005 году, впервые поработать на Уимблдоне ему удалось в 2006 году. Роберт Балмфорт в 20-й раз подряд будет судьёй на Уимблдонском турнире.
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