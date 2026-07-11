Бублик сделал выбор между Месси и Роналду

Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что ему интереснее следить за футбольными матчами, в которых играет португалец Криштиану Роналду.

В субботу Бублик и российский теннисист Карен Хачанов провели мастер‑класс в «Лужниках» в рамках фестиваля тенниса в Москве.

Сборная Португалии завершила борьбу в 1/8 финала чемпионата мира, проиграв Испании (0:1). Роналду на турнире забил три гола.

— Криштиану или Месси? — Я преимущественно слежу только за турнирами сборных, но мне интереснее следить за игрой, когда Криштиану получает мяч, — передает слова Бублика

корреспондент «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей ЧМ‑2026 смотрите на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении телеканала.