Стаббс — после матча Синнера и Джоковича: за кулисами столько узнаёшь про игроков

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс после полуфинального матча на Уимблдоне, где встречались серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, высказалась о взаимоуважении игроков на корте. По итогам встречи Синнер обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Только что видела, как Новак Джокович зашёл в зал и поздравил всю команду Янника и его самого. За кулисами столько всего узнаёшь про игроков и их взаимное уважение — всегда приятно это видеть. Поздравляю обоих с прекрасным матчем. Синнер сегодня просто слишком хорош», — написала Стаббс в социальных сетях.