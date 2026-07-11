Даниил Медведев прекратил работу с тренером Томасом Юханссоном

Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что завершил сотрудничество с тренером Томасом Юханссоном. Медведев тренировался у Юханссона с сентября 2025 года. За этот период россиянин выиграл турниры в Алма‑Ате, Брисбене и Дубае. — Спасибо за отличную работу. Это было приятно, и я ценю всё, что вы сделали, — написал Медведев в соцсети. — После почти года совместной работы мы с Даниилом решили разойтись. Я хочу поблагодарить его за доверие и усердную работу, а также пожелать ему и его команде всего наилучшего в будущем, — ответил Юханссон. Медведев — победитель US Open, бывшая первая ракетка мира. На данный момент 30‑летний теннисист занимает девятое место в рейтинге ATP.