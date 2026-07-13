Медведев поднялся в мировом рейтинге

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с девятой на восьмую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

При этом он показал неудачное выступление на Уимблдоне, уступив в третьем круге Уимблдона немцу Яну-Леннарду Штруффу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 52 минуты, завершилась со счетом 6:7 (4), 6:7 (5), 5:7.

11 июля стало известно, что Медведев после этой неудачи прекратил работу со своим тренером Томасом Юханссоном.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.