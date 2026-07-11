Медведев объявил о прекращении сотрудничества с тренером Юханссоном

Первая ракетка России Даниил Медведев принял решение прекратить сотрудничество со шведским тренером Томасом Юханссоном. Об этом российский теннисист сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В сентябре Медведев прекратил сотрудничество с французом Жилем Сервара и стал работать с Юханссоном.

"Спасибо вам за отличную работу. Ценю все, что вы сделали", - написал Медведев.

Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, россиянин выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.