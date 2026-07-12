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Стали известны победители Уимблдона в парном разряде

Московский Комсомолециещё 1

Го Ханьюй из Китая и представительница Франции Кристина Младенович стали победительницами соревнований в парном разряде на Уимблдонском турнире, который проходит на травяных кортах Лондона.

Стали известны победители Уимблдона в парном разряде
© Московский Комсомолец

В финале Го Ханьюй и Младенович обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Луизу Стефани (Бразилия) со счетом 6:3, 7:5.

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Теннисистки провели на уимблдонском корте 1 час 32 минуты.

Младенович сейчас 33 года. Она выиграла уже десятый титул на турнирах Большого шлема (7 - в паре, 3 - в миксте). Для 28-летней китаянки Го Ханьюй победа стала первой на турнирах элитной серии.

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