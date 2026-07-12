Янник Синнер во второй раз подряд выиграл Уимблдон

Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале «Уимблдона» – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

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Итальянец продлил победную серию в матчах против Зверева до десяти. Немец не может обыграть его с US Open-2023. Теперь счет в личных встречах – 11:4, в этом сезоне – 5:0.

Кроме того, Синнер выиграл у Зверева все четыре финала. До сегодняшней встречи он победил немца в решающих матчах Australian Open-2025, турнира в Вене-2025 и «Мастерса» в Мадриде-2026.