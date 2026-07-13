Рейтинговые расклады после Уимблдона: на каком месте Медведев, Мирра, Соболенко, Рыбакина, Рублёв, Синнер, у кого сколько очков

Синнер надолго первый, а у Рыбакиной хорошие шансы обойти Соболенко уже после US Open.

Уимблдон-2026 завершён. В мужском турнире сильнейшим стал Янник Синнер, обыгравший в финале Александра Зверева, в женской сетке первенствовала Линда Носкова, оказавшаяся сильнее Каролины Муховой. По итогам Уимблдона в рейтингах ATP и WTA произошли любопытные перестановки. Давайте изучим их повнимательнее.

Вот как выглядит положение в мировой классификации ATP за последние 52 недели.

Рейтинг ATP по итогам Уимблдона (52 недели)

Место Теннисист Страна Очки Изменение 1 Янник Синнер Италия 13 450 2 Александр Зверев Германия 8480 +1 3 Карлос Алькарас Испания 8160 -1 4 Феликс Оже-Альяссим Канада 4740 5 Алекс де Минор Австралия 4110 +1 6 Бен Шелтон США 3770 -1 7 Новак Джокович Сербия 3760 +1 8 Даниил Медведев Россия 3670 +1 9 Флавио Коболли Италия 3460 +1 10 Тейлор Фриц США 3365 -3 11 Александр Бублик Казахстан 2810 12 Иржи Легечка Чехия 2510 +2 13 Каспер Рууд Норвегия 2435 -1 14 Лоренцо Музетти Италия 2315 +1 15 Лёнер Тьен США 2270 +2 16 Андрей Рублёв Россия 2230 -3 …26 Карен Хачанов Россия 1780 -4

Синнер, защитивший все очки за титул, остался на первой строчке. Отрыв от второго места у него просто громадный — почти 5000 очков. Зверев благодаря выходу в финал вернулся на вторую строчку в мировой классификации, потеснив Карлоса Алькараса. В этом сезоне травмированный испанец не защищал очки за прошлогодний финал.

Алекс де Минор впервые в карьере стал пятой ракеткой мира — в основном благодаря провалу Бена Шелтона, который выбыл в первом круге. Тейлор Фриц, прошлогодний полуфиналист, в этот раз уступил в четвертьфинале и из-за этого потерял сразу три места — на одну строчку поднялись Новак Джокович, Даниил Медведев и Флавио Коболли. Итальянец впервые забрался на девятое место. Андрей Рублёв и Карен Хачанов потеряли три и четыре строчки соответственно. Рублёв, проигравший в первом круге, уже не входит в топ-15, Хачанов, дошедший лишь до третьего круга, выпал из топ-25.

Когда Зверев сможет догнать Синнера — хотя бы теоретически? Положим, Янник снимется с североамериканских «Мастерсов». В таком случае у него сгорят 650 очков за финал Цинциннати — останется 12 800. Допустим, Александр победит и в Канаде, и в Цинциннати. Тогда у него станет на 1200 очков больше — это 2000 за два титула минус 800 за прошлогодние полуфиналы. В этом раскладе у немца становится 9680 очков — на 3120 меньше, чем у Синнера. То есть на Открытый чемпионат США итальянец в любом случае приедет лидером рейтинга. И только по итогам US Open Зверев имеет призрачные шансы его опередить, поскольку 3120 очков разрыва уменьшаются на 1200 — это разница между прошлогодним финалом Синнера (1300) и третьим кругом Зверева (100) — и превращаются в 1920. Если сбудется всё вышеописанное плюс Зверев выиграет US Open, а Синнер провалит последний мэйджор, то только при этом фантастическом раскладе Александр станет первой ракеткой мира. А у Карлоса Алькараса нет и теоретических шансов обогнать Синнера после US Open, даже если испанец вернётся уже на «Мастерсах» и примется забирать все турниры — у него и текущих очков меньше, и сгорает больше.

Феликс Оже-Альяссим комфортно чувствует себя на четвёртой строчке. У канадца летом сгорает всего 210 очков. Куда больше должны волноваться Алекс де Минор (сгорает 710 очков) и Бен Шелтон (1400). Особенно уязвимыми выглядят позиции американца. В этой связи шансы на прогресс есть у Новака Джоковича и Даниила Медведева. Если иметь в виду исключительно разницу в очках, россиянин может претендовать на возвращение в топ-5. На деле же это под вопросом: Джокович, у которого ничего не сгорает, уже давно не гонится за рейтингом и не факт, что будет играть на «Мастерсах», а Медведев (сгорает 160 очков) расстался с тренером Томасом Юханссоном, и в его отношении вообще тяжело что-либо прогнозировать.

Андрею Рублёву и Карену Хачанову будет сложно отыграть позиции. Рублёв между Уимблдоном и US Open защищает 500 очков. Ещё более тревожно за Хачанова, у которого сгорает 750 очков, 650 из которых — за финал Канады. Так что можно будет считать успехом, если Андрей и Карен хотя бы останутся при своих.

В женской сетке рейтинг по итогам 52 недель теперь выглядит вот как.

Рейтинг WTA по итогам Уимблдона (52 недели)

Место Теннисистка Страна Очки Изменение 1 Арина Соболенко Беларусь 8550 2 Елена Рыбакина Казахстан 8143 3 Джессика Пегула США 6301 +1 4 Кори Гауфф США 5649 +3 5 Мирра Андреева Россия 5293 6 Каролина Мухова Чехия 5168 +3 7 Линда Носкова Чехия 5119 +5 8 Ига Швёнтек Польша 4539 -5 9 Аманда Анисимова США 4353 -3 10 Элина Свитолина Украина 4351 -2 11 Марта Костюк Украина 3926 +2 12 Виктория Мбоко Канада 3580 -2 13 Наоми Осака Япония 3146 +1 14 Белинда Бенчич Швейцария 2845 -3 15 Жасмин Паолини Италия 2783 +2 16 Ива Йович США 2636 17 Сорана Кырстя Румыния 2535 +1 18 Диана Шнайдер Россия 2458 -3 19 Екатерина Александрова Россия 2301 20 Анна Калинская Россия 2300

Арина Соболенко и Елена Рыбакина выбыли непривычно рано. Белоруска проиграла в четвёртом круге, казахстанская теннисистка — в третьем. Однако это не помешало им остаться на своих местах — первом и втором соответственно. Рыбакина имела шанс опередить Соболенко и впервые в карьере возглавить рейтинг, но не вышло. На третье место поднялась Джессика Пегула, проводившая Уимблдон в статусе четвёртой ракетки мира. На этом турнире Пегула дошла до четвертьфинала.

Внушительного прогресса добилась Кори Гауфф, полуфиналистка турнира. Американка разом отыграла три строчки и теперь идёт четвёртой. Мирра Андреева неожиданно уступила во втором круге, однако ей посчастливилось остаться пятой — конкурентки не смогли догнать. Каролина Мухова и Линда Носкова, финалистка и чемпионка соответственно, покорили новые для себя вершины. Мухова, поднявшаяся на три места, теперь идёт шестой, а Носкова — седьмой. Чемпионка Уимблдона взлетела сразу на пять мест. А вот Ига Швёнтек и Аманда Анисимова, прошлогодние чемпионка и финалистка соответственно, не защитили свои очки. Обе теннисистки выбыли в третьем круге. И Швёнтек, бывшая первая ракетка мира, с третьей строчки провалилась на восьмую, а Анисимова опустилась с шестого на девятое место.

Каковы теперь шансы Рыбакиной побороться с Соболенко за первую строчку? В августе сделать это будет проблематично. Разрыв между ними составляет 407 очков. У Арины в этот период сгорает только 215 очков за четвертьфинал Цинциннати, а у Елены — 975 очков за три полуфинала (в Вашингтоне, Монреале и Канаде). А вот в сентябре, уже по итогам US Open, возможно всё. Белоруске предстоит защищать 2000 очков за титул, а казахстанской теннисистке — всего 240 за выход в четвёртый круг. Если уже сейчас отнять у них все очки, то этот виртуальный разрыв составит 593 очка в пользу Рыбакиной.

Пегула обороняет третье место от атак Гауфф. Летом ей, по всей видимости, удастся это сделать. Отрыв Джессики от Кори составляет 652 очка. На североамериканских «тысячниках» Пегула защищает 130 очков, а Гауфф — 375. Поэтому более вероятно, что перестановка здесь случится уже по итогам US Open, где Джессике предстоит защищать 780 очков за полуфинал, а Кори — 240 за четвёртый круг.

За пятое место сражаются Андреева, Мухова и Носкова. Мирра опережает Каролину и Линду на 125 и 174 очка соответственно. И тут россиянка рискует потерять добытые позиции, хотя летом у неё сгорает всего 35 очков за второй круг Канады (Андреева тогда получила bye в первом круге, без борьбы прошла второй и проиграла в третьем, поэтому получила очки за второй круг). У Каролины и Линды летом сгорает чуть больше – 185 и 291 очко соответственно. И отрыв Мирры от них увеличивается до 275 и 430 очков. Однако он всё равно не выглядит непреодолимым, особенно если чешки на североамериканских «тысячниках» будут выступать так, как на Уимблдоне.

Что же касается Дианы Шнайдер, Екатерины Александровой и Анны Калинской, замыкающих топ-20, то у них есть возможность отыграть несколько мест. Но для этого необходимо как минимум успешно отбить добытые год назад очки. Вот сколько защищают летом после Уимблдона наши теннисистки и их ближайшие конкурентки: Жасмин Паолини — 660, Йович — 115, Кырстя — 496, Шнайдер — 520, Александрова — 509, Калинская — 605. Йович, как видим, стремится дальше вверх, а вот остальным придётся серьёзно постараться, особенно Калинской — Анна не только замыкает топ-20, у неё ещё и сгорает больше всего очков.