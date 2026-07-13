Чесноков: Сафиуллину будет трудно вернуться в топ-50

Россиянину Роману Сафиуллину будет непросто вернуться в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в ближайшее время. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В обновленном рейтинге ATP Сафиуллин занимает 96-е место. Его наивысшей позицией была 36-я строчка, которую он занимал в 2024 году. На прошедшем в Лондоне Уимблдоне теннисист дошел до четвертого круга, что стало лучшим результатом среди россиян.

"Я очень рад за Романа, что он вернулся в первую сотню. На Уимблдоне он показал потрясающий теннис, уровня топ-50 минимум. Но система так устроена, что, несмотря на такой успех, в ближайшее время туда вернуться будет непросто", - сказал Чесноков.