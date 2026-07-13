Чесноков: Сафиуллину будет трудно вернуться в топ-50

Чесноков считает, что Сафиуллину будет трудно вернуться в топ-50 рейтинга ATP
Россиянину Роману Сафиуллину будет непросто вернуться в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в ближайшее время. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В обновленном рейтинге ATP Сафиуллин занимает 96-е место. Его наивысшей позицией была 36-я строчка, которую он занимал в 2024 году. На прошедшем в Лондоне Уимблдоне теннисист дошел до четвертого круга, что стало лучшим результатом среди россиян.
"Я очень рад за Романа, что он вернулся в первую сотню. На Уимблдоне он показал потрясающий теннис, уровня топ-50 минимум. Но система так устроена, что, несмотря на такой успех, в ближайшее время туда вернуться будет непросто", - сказал Чесноков.
"Чтобы попасть в основную сетку турниров с 96-го места в рейтинге, все еще придется проходить квалификацию или ждать, что кто-то снимется. На турнирах Большого шлема, скорее всего, этого делать не придется, но есть и другие. Главное, чтобы Роман сумел удержать свой уровень и доказать, что результат на Уимблдоне не был случайностью", - добавил собеседник агентства.
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